РИАМО - 27 сен. В Подмосковье вынесли приговор Бехзоду Носирову, члену банды, на счету которой серия убийств и покушений, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Гражданина Таджикистана Носирова признали виновным в убийствах, покушении на убийство, бандитизме, незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия.

«Установлено, что не позднее сентября 2009 года двое граждан Республики Таджикистан создали банду и вовлекли в нее еще ряд соотечественников, в том числе Носирова, для совершения убийств с целью устрашения и завладения имуществом. На счету Носирова в составе банды убийство одного и покушение на убийство четырех человек на территории рынка в Москве в 2009 году», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в 2010 году Носиров с соучастниками убил двух соотечественников в Пушкинском районе Московской области (сейчас - городской округ).

Преступления долго оставались нераскрытыми, однако в 2017 году удалось выйти на след участников банды. Их поочередно задержали. Однако организатор к тому времени уже был мертв.

В ходе предварительного следствия с Носировым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

«Приговором Московского областного суда Носирову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заключается в сообщении.