РИАМО - 27 сен. Уроки кулинарного мастерства проведут в рамках фестиваля «Золотая осень» в столице, опытные мастера научат гостей готовить необычные блюда с 4 по 13 октября на центральных и окружных площадках фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Все желающие смогут научиться готовить вкусные и сытные «осенние» блюда из сезонных овощей, а также любимые угощения жителей самых разных российских регионов и европейских стран. А еще – освоить «историческую» кулинарию», - говорится в сообщении.

Так, в рамках мероприятия реконструкторы приготовят блюда праздничного меню Средневековья, а также представят главные хиты столовых в колхозах и пионерских лагерях, блюда из кинофильмов.

Площадки фестиваля разместятся на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности (в Зеленограде), а также на улицах Перерва, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерной, на бульварах Дмитрия Донского и Ореховом.

Центральными школами фестиваля станут «Кухня регионов России» и «Осенний китчинг», которые расположатся прямо на Красной площади, а также «Кулинарный техникум», который можно будет посетить на площади Революции. Они будут работать с 15:00 до 18:45 по будним дням и с 12:00 до 18:45 по выходным. Старт нового мастер-класса – в начале каждого часа.