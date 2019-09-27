РИАМО – 27 сен. Минздрав России предложил ограничить число курительных комнат в аэропортах двумя, курилки разрешат создать только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс и прошедших предполетный досмотр, пишет в пятницу газета «Известия».

В июле Госдума в первом чтении приняла законопроект о возращении курилок в аэропорты. Ко второму чтению Минздрав России разработал поправки.

«Согласно поправкам, в «чистой зоне» аэропорта должно быть не более двух курилок. Речь об изолированных помещениях с непрозрачными стенами — чтобы другие пассажиры не видели дымящих. Комнаты следует оборудовать вентиляционными системами», — говорится в статье.

Курилки при этом смогут создать только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, которые прошли предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом.

Кроме того, предлагается расположить курилки так, чтобы они были максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета.

Как уточнила газета, работа над поправками к законопроекту еще не завершена.

«Вице-премьер Татьяна Голикова поручила доработать проект Минздрава <…>. В частности, у Минюста возникли замечания относительно формулировок о местах расположения курилок в аэропортах. Так, остается неясным, где все-таки можно организовать курилки, ведь именно по «чистой зоне» и проходят пути следования пассажиров на посадку, там же они ждут свои рейсы», — добавляется в материале.

Поручение вице-премьера РФ должно быть исполнено до 1 октября. После этого поправки могут быть внесены в Госдуму.

Роспотребнадзор не поддержал проект Минздрава России, так как он изначально выступал против курилок в аэропортах.