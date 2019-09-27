РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 сен. В Люберцах прошел семинар по организации эффективной работы женских консультаций в Московской области, в его рамках обсудили повышение рождаемости на территории региона, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Семинар прошел в поликлиническом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. В нем приняли участие руководители женских консультаций со всего Подмосковья.

«Сегодня (27 сентября – ред.) в рамках семинара по организации эффективной работы женских консультаций обсудили ряд важных тем. Ключевой стало повышение рождаемости и профилактика абортов», – сказала главврач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Она подчеркнула, что количество абортов снизилось, но необходимо продолжать их профилактику. Также Мельник отметила, что наилучший возраст для рождения ребенка – от 20 до 25 лет.

«Мы ведем активную пропаганду материнства и многодетности. Рассказываем нашим пациенткам о беременности, тщательно следим за ее ходом», – пояснила главврач.

В рамках семинара также рассказали о заполнении электронной карты в системе ЕМИАС в женской консультации.