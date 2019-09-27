РИАМО – 27 сен. На выходных на Земле ожидаются магнитные бури, которые сохранятся и в начале октября, метеозависимым людям следует быть особенно внимательными к своему здоровью, сообщается на сайте «Метеоновости».

В пятницу геомагнитная обстановка ожидается от спокойной до слабовозмущенной, в конце дня произойдет усиление магнитной активности.

«Двадцать восьмого сентября обстановка - от возмущенной до магнитной бури. 29 сентября обстановка - от слабовозмущенной до возмущенной, возможны отдельные периоды магнитной бури. 30 сентября обстановка - от слабовозмущенной до возмущенной. Возмущенные периоды сохранятся и в начале октября», — говорится в сообщении.

Отдельные периоды неустойчивости могут отмечаться 2 и 3 октября.

Метеочувствительным людям в предстоящие 5 дней следует быть особенно внимательными к своему здоровью.