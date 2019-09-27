РИАМО - 27 сен. В Московском регионе задержали членов группировки, которые финансировали запрещенную террористическую организацию, фигуранты дали признательные показания, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следственными органами расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), частью 1, частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признана террористической).

«Обвинение в совершении указанных преступлений предъявлено девяти фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещенной террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать тех, кто хотел бы помочь активным участникам международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

«В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников», — добавила Иванова.

Она отметила, что организатор собирал средства на свои банковские карты. Затем деньги переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. Средства шли на обеспечение материально-технических подразделений террористических организаций, для подготовки и совершения преступлений террористического характера.

«С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино <…>, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства», — рассказала собеседник агентства.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела органы следствия совместно с сотрудниками ФСБ России, ГУПЭ МВД России отработали близкие связи организатора финансирования терроризма и выявили его соучастников. Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания.

Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики.

Расследование по уголовному делу продолжается.