РИАМО - 27 сен. Из-за сбоя в движении трамваев на Загородном шоссе в столице временно запустили автобусы, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее дорожная авария на Загородном шоссе привела к задержкам трамваев №№26 и 39, маршруты пришлось временно изменить.

«На Загородном шоссе вместо трамваев временно ходят автобусы», - говорится в сообщении.

Около 09:10 в районе дома №15 по Загородному шоссе столкнулись грузовик и трамвай 39-го маршрута. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автомобиля. В трамвае пострадали водитель и один пассажир, им оказывают медпомощь.