РИАМО - 27 сен. В отношении женщин, устроивших потасовку на борту самолета рейса Москва – Минеральные Воды, составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщается на сайте МВД России.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что экипажу прибывшего из Москвы самолета требуется помощь полицейских. Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины никак не реагировали на замечания членов экипажа самолета. В итоге их разняли сотрудники полиции. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Обеих доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Минеральные Воды, где и составили протоколы.