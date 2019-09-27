РИАМО – 27 сен. В хостеле в столичном районе Чертаново четыре человека получили огнестрельные ранения, по данному факту проводят проверку, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Преступление было совершено 26 сентября на улице Красного Маяка, сообщение в полицию поступило в 22:37.
«По указанному адресу между неизвестными произошел конфликт, в результате которого один из них из неустановленного травматического оружия причинил огнестрельное ранение четырем гражданам», – сказал собеседник агентства.
Пострадавших госпитализировали. Полицейские проводят проверку.
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