РИАМО - 27 сен. В Москве на Загородном шоссе произошла дорожная авария с участием трамвая и грузового автомобиля, в ДТП пострадали водитель и пассажир трамвая, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«Сегодня около 09:10 в районе дома 15 по Загородному шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и трамвая 39-го маршрута. По предварительным данным, водитель грузовика при повороте не предоставил преимущество и допустил столкновение с городским транспортом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ДТП в трамвае пострадали водитель и один пассажир, им оказывают медпомощь. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Из-за аварии задерживаются трамваи №№26 и 39. Маршруты временно изменены.