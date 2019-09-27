РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 сен. В деревне Токарево подмосковных Люберец в ходе рейда выявили факты сжигания мусора, руководители предприятий получат штрафы, говорится в сообщении управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета.

Министерство экологии и природопользования Московской области по обращениям жителей деревни Токарево совместно с администрацией горокруга Люберцы провели осмотр земельного участка в аренде ООО «ЗемАктив». Он расположен по адресу: деревня Токарево, улица Петровское поле, дом №1.

«При осмотре выявлены факты сжигания отходов открытым способом. В отношении нарушителя министерством проводится проверка. Виновные будут привлечены к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Руководителей ООО «СГХ» и ООО «Алюрол», на территории которых было зафиксировано сжигание отходов, вызвали в министерство для составления протоколов об административном правонарушении и назначении наказания.

«Министерством в отношении арендатора земельного участка ООО «ЗемАктив» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, проводится административное расследование», – заключается в сообщении.