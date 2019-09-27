РИАМО - 27 сен. В Центральном государственном архиве Московской области регулярно проводят консультации для жителей региона по по вопросам генеалогии и семейных архивов, говорится в сообщении пресс-службы Госархива.

«С июля по сентябрь 2019 года за консультациями обратилось более 10 человек. Примечательно, что посетители интересовались не только вопросами генеалогии и семейных архивов, но и получали ответы по темам, связанным с историей России и Подмосковья», - говорится в материале.

Консультации по семейным архивам проходят каждый понедельник с 14:00 до 16:00 в читальном зале архива. Они совершенно бесплатны. Также по пятницам с 13:00 до 15:00 в госархиве проводятся консультации по генеалогии. На вопросы граждан отвечают специалисты в данных областях знаний.

Все желающие могут обратиться за консультациями по адресу: Москва, Азовская улица, дом 17.