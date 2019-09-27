РИАМО – 27 сен. МЧС объяснило причины запрета курения на балконах, который вводится в стране в соответствии с изменениями правил противопожарного режима, сообщает РБК.

Ведомство отмечает, что неосторожность при курении — причина около 60% пожаров на балконах жилых домов.

«Нарушение правил противопожарного режима предусматривает административную ответственность. Она заключается в предупреждении, штрафе для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей или до 5 тысяч рублей, если нарушение привело к пожару», — говорится в сообщении.

МЧС также напоминает, что курение может привести и к уголовному наказанию. Оно последует в том случае, если, например, из-за выброшенного окурка сгорит балкон или вся квартира.

Изменения в правила противопожарной безопасности вступят в силу 1 октября. Отныне запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и номеров в гостиницах. МЧС подтвердило, что новые правила касаются и курения.