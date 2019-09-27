РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 сен. Сотрудники пожарной части №27 подмосковных Люберец присоединились к всемирному «тетрис челленджу», они сделали соответствующие фото с разложенным инвентарем, сообщил «РИАМО в Люберцах» фотограф Станислав Свечников.

«Тетрис челлендж» стартовал 1 сентября в Германии. Местные полицейские из Цюриха сделали фотографию, на которой показали состав полицейской машины – для этого они разложили инвентарь возле автомобиля, а также попозировали сами.

«Идею «тетрис челленджа» я увидел в интернете и решил, что ее надо реализовать в Люберцах. Авторами идеи фото именно в Люберцах стали я и начальник караула пожарной части №27 Михаил Рогов. Фото сделали быстро, разложили инвентарь – получилось здорово», – сказал Свечников.

Он добавил, что такое же фото сделали и со спасателями. В планах – подобные фотографии со всеми службами и ведомствами города.

«Подобные челленджи – отличный способ привлечь внимание к деятельности пожарных. Мы регулярно проводим мероприятия, какие-то флешмобы. Уже начали придумывать план мероприятий ко Дню спасателя, который будет 27 декабря», – отметил начальник 27-й пожарно-спасательной части муниципалитета Андрей Галошин.