РИАМО - 27 сен. Скончался бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, он умер в ночь на пятницу в возрасте 68 лет, сообщила его дочь, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области – главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

«Сегодня ночью не стало моего папы. Можно было бы до бесконечности перечислять все его звания и регалии, но важно не это. Ушел мой лучший друг, соратник и удивительный человек. Царствие небесное. Пусть земля ему будет пухом», - написала Кузьмина на личной странице в Facebook.

Александр Кузьмин был генеральным директором АО «НИЦ «Строительство», а с 1996 года по 2012 год трудился в должности главного архитектора Москвы. Кроме того, он являлся действительным членом Российской академии художеств, профессором и академиком Международной академии архитектуры. Кузьмин был удостоен званий Народный архитектор Российской Федерации, заслуженный архитектор России и почетный строитель России и Москвы.