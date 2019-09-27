РИАМО – 27 сен. Центробанк РФ заявил о возросшем числе звонков клиентам банков от мошенников, которые подменивают номера кредитных организаций, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Всего за июнь-август ЦБ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячах телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов. В 198 случаях была выявлена подмена номера банка. По остальным номерам правовых оснований для принятия мер не нашли.

«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров. Например, цифра 198 — это фактически количество номеров кредитных организаций, которые во время звонков подменили мошенники», — отметил заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев также отметил, что увеличилось количество жалоб на звонки мошенников с подменой номера банка. О подобной проблеме сообщили и представители Альфа-банка и Росбанка. По словам Сычева, всплеск звонков злоумышленников был выявлен и в сентябре.

Коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон рассказал, что в июне-августе оператор получил от банков и ЦБ жалобы на 2269 номеров. Из них заблокировали 900 номеров. От Банка России пришла информация лишь о 97 номерах, из которых 46 заблокировали.

Представитель пресс-службы «Билайна» отметил, что большое количество обращений с информацией о номерах мошенников были некорректны, так как банки сами активно использовали эти же номера для связи с клиентами.

«Проблема в том, что в схемах мошенничества в большинстве случаев происходит подмена номера вызывающего абонента, конечно, без ведома самого абонента. Таким образом, речь должна идти не о блокировке номера, а о выстраивании общего механизма выявления и блокировки вызовов с подмененными номерами», — рассказал представитель «Ростелекома».

Сычев отметил, что в качестве одного из решений проблемы планируется создать базу номеров. Оператор связи при каждом вызове будет обращаться к базе за аутентификацией номера, а затем — к оператору, за которым числится номер, для подтверждения факта наличия вызова.