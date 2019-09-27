РИАМО - 27 сен. На пешеходном переходе в подмосковном Домодедове автомобиль сбил женщину с ребенком, в результате происшествия семилетняя девочка погибла, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В 08:25 в Домодедове на улице Гагарина водитель автомашины ГАЗ совершил наезд на двух пешеходов. В результате погибла девочка семи лет, мать ребенка госпитализирована с травмами в городскую больницу», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас устанавливается причина произошедшего.
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