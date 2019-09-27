РИАМО - 27 сен. Участники забега «Серпуховский марафон» смогут посетить бесплатную обзорную экскурсию по историческим местам Серпухова, сообщается на сайте администрации городского округа.

Забег станет пятым в серии легкоатлетических мероприятий «Живу Спортом». Он пройдет 5 октября. Ранее старты прошли в Звездном городке, Зарайске, Сергиевом Посаде и Дмитрове. Их участниками стали более 7 тысяч человек.

«На «Серпуховском марафоне» будут доступны четыре дистанции: 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Участие в забеге является бесплатным. Помимо марафона, для участников забега будет организована обзорная экскурсия по историческим местам Серпухова. Сбор участников на экскурсию будет осуществляться у сцены в 14:00. Продолжительность экскурсии составит 2,5 часа», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что забег в Серпухове – это прекрасный шанс насладиться архитектурой города Золотого кольца России.

«Это город с живописными видами и богатой историей. Также это отличная возможность для развития спортивно-событийного туризма региона. Уверен, что участники мероприятия останутся под большим впечатлением от забега. Особенно будут рады те, кто принимал участие в предыдущих соревнованиях. Ведь в этом году были разработаны специальные награды за участие в марафонах — пять медалей образуют единую композицию в виде одной целой медали», — сказал Терюшков.