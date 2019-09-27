РИАМО - 27 сен. Ремонтно-путевые работы не станут проводить на Рижском направлении Московской железной дороги в пятницу, это позволило восстановить штатное расписание, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Такое решение принято ОАО «РЖД» для обеспечения перевозки пассажиров», - отмечается в сообщении.

В расписание вернули отмененные ранее пригородные поезда.

Поезда были выведены из расписания на период масштабных работ по капитальному ремонту путей одного из участков Рижского направления. Работы проводятся с целью обеспечения безопасности и надежности перевозок.

Тогда в МЖД рекомендовали заранее узнавать об изменениях в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».