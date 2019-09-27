РИАМО - 27 сен. На базе Поленовской дачи в музее-заповеднике «Абрамцево» в Сергиево-Посадском городском округе открылась выставка «Лики Гоголя», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В музее-заповеднике «Абрамцево» открывается выставка «Гравюры, рисунки, акварели из собрания музея-заповедника «Абрамцево» и частных собраний. К 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя», - говорится в сообщении.

Выставка «Лики Гоголя» — это некая попытка приблизиться к гению писателя. Сам Гоголь посещал усадьбу «Абрамцево» в 1849 и 1851 годах. Более того, как гласит старое абрамцевское предание, в гостиной старого дома он читал первую главу второго тома «Мертвых душ».

Выставка будет работать до 27 октября.