РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 27 сен. На территории Дворца спорта «Триумф» подмосковных Люберец провели развод комплексных сил полиции для пропаганды деятельности правоохранителей в борьбе с преступностью, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие прошло 26 сентября.

«На территории Дворца спорта «Триумф» Люберец состоялся развод комплексных сил полиции. Цель мероприятия – это демонстрация сил и средств органов внутренних дел, а также пропаганда деятельности правоохранителей в борьбе с преступностью», - говорится в сообщении.

В разводе комплексных сил полиции приняли участие замначальника 1 отдела управления организации общественного порядка (ОООП) Главного управления МВД России по Московской области Александр Финкель, руководство и сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», «Росгвардии», ЧОП «Правозащита» и народные дружинники.

Инструктаж нарядов полиции МУ МВД России «Люберецкое», заступающих на охрану общественного порядка в системе единой дислокации, провел заместитель начальника управления Сергей Разгуляев. Совместно с руководителями служб полиции он проверил внешний вид полицейских, служебную документацию, техническое состояние автотранспорта и специальные средства, используемые при выполнении служебных задач.

Начальник дежурной части МУ МВД Максим Сафонов довел до заступающих нарядов оперативную обстановку за прошедшие сутки в горокруге Люберцы, а также на территории Москвы и Московской области.

«В построении участвовали 55 сотрудников правоохранительной направленности, из них ППС - 40 человек, ГИБДД - 8, «Росгвардия» - 3, ЧОП «Правозащита» -2, народная дружина -2», - заключается в материале.