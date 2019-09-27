РИАМО - 27 сен. Схема движение транспорта изменится сразу в четырех округах Москвы —Северном, Северо-Восточном, Восточном и Западном, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в связи со строительством Северо-Восточной хорды, с 1 октября по 1 апреля полностью перекроют участок Сигнального проезда от Дмитровского шоссе до первого корпуса дома №1 по Алтуфьевскому шоссе. Также введут одностороннее движение на Станционной улице от дома 2, строение 2 до Дмитровского шоссе и по Проектируемому проезду №1564а от Гостиничного проезда до седьмого корпуса дома №41 по Ботанической улице.

«Кроме того, нельзя будет останавливаться и оставлять автомобили на Гостиничной улице от Проектируемого проезда № 3919 до Проектируемого проезда № 1564а (в сторону Проектируемого проезда № 1564а). Также обустроят проезд от Локомотивного до Гостиничного проезда», - говорится в сообщении.

С 30 сентября по 14 октября и с 1 по 15 ноября ограничат движение на участке Проектируемого проезда №6146 в районе пересечения с Косинским шоссе. С 15 по 30 октября на нем полностью перекроют движение.

С 1 по 29 декабря движение ограничат на участке Проектируемого проезда № 6146 в районе дома №20а по Оренбургской улице, с 1 по 30 октября — на участке Проектируемого проезда № 6144 в районе дома №20а по Оренбургской улице, а с 1 по 30 ноября — в районе дома №20а, строения 1 по Оренбургской улице. Изменения связаны с прокладкой инженерных сетей.

С 1 по 20 декабря движение ограничат по 1-й Рейсовой улице в районе домов №№10, 12 и 12, корпус 1, а также на Большой Внуковской улице в районе дома №9 и возле пересечения с 1-й Рейсовой улицей. Схема движения транспорта изменится из-за строительства инженерных сетей.