РИАМО - 27 сен. В октябре в рамках проекта «Входите, открыто!» посетители московских больниц смогут пройти обследования, послушать лекции, а также получить консультации неврологов, офтальмологов, кардиологов и других специалистов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первого октября в 15:00 в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого прочитают лекцию «Здоровое питание — залог активного долголетия». В Московском клиническом научно-практическом центре имени А. С. Логинова в 14:00 расскажут о важности правильного питания и здорового образа жизни. Пациенты смогут узнать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и задать вопросы. Оба занятия предназначены для людей старшего возраста», - говорится в сообщении.

Также 1 октября в 16:00 в городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского состоится занятие в рамках проекта «Женское здоровье. 45+». Речь пойдет о гормональной терапии, поддержании молодости и красоты.

В Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 1 октября в 17:00 прочитают лекцию «Особенности питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом в старшем возрасте».

В городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова с 08:00 до 14:00 пройдет акция, посвященная Международному дню пожилых людей. Посетители смогут прослушать лекцию о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проконсультироваться у кардиолога, невролога, офтальмолога, уролога и лора.

Второго октября в городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского в рамках Дня пожилых людей с 10:00 до 14:00 можно будет пройти ультразвуковую денситометрию — скрининговое исследование на остеопороз. Процедура позволит провести первичную диагностику заболевания и определить минеральную плотность костной ткани. По результатам обследования консультацию проведет терапевт высшей категории.

Пятого октября в Морозовской детской городской клинической больнице с 10:00 до 14:00 проведут день открытых дверей с консультативным приемом детей с врожденными пороками сердца и нарушениями сердечного ритма.

Десятого октября с 13:00 до 19:00 в психиатрической клинической больнице №1 имени Н. А. Алексеева отметят Всемирный день психического здоровья. Гостей ждут семинары, мастер-классы по арт-терапии, мастер-классы психологов, психотерапевтов и психиатров.

Двенадцатого октября в городской клинической больнице имени С. П. Боткина с 09:00 до 13:00 пройдет день открытых дверей, приуроченный к Международному дню пожилых людей. Посетители смогут пройти осмотр и проконсультироваться у терапевта, пульмонолога, невролога.

Восемнадцатого октября в городской клинической больнице №13 жительницы столицы с любыми проблемами гинекологического профиля с 13:00 до 15:00 смогут получить бесплатную консультацию. При выявлении проблем, требующих срочного вмешательства, пациенток направят на госпитализацию.

Двадцать третьего октября в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой состоится лекция «Буллинг и особые дети: что делать родителям и детям». Ее прочитают семейный психолог Дарья Довбыш и медицинский психолог Евгения Подурова. Родители узнают, как помочь ребенку справиться с травлей.