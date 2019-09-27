РИАМО - 27 сен. Личный кабинет юридического лица обновили на портале mos.ru — платформа стала единой площадкой для всех сотрудников одной организации, имеющих электронную подпись, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь сотрудники могут отслеживать статусы по заявкам на получение госуслуг, запрошенных компанией, и видеть все данные, указанные в профиле юридического лица

«Городские сервисы для бизнеса становятся еще удобнее. Сейчас предпринимателям доступно больше 140 услуг. Около 65 процентов из них уже предоставляются в электронном виде. К новому деловому сезону мы обновили и серьезно усовершенствовали личный кабинет для юрлиц на портале mos.ru», — рассказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Зарегистрироваться на портале могут предприниматели, занятые в разных отраслях — например, в строительном бизнесе или транспортных перевозках. Для бизнесменов в личном кабинете предусмотрены тематические разделы, которые позволяют вводить и сохранять данные об организации и экономить время при подаче электронных заявлений на госуслуги. Для работы на портале mos.ru юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно получить электронную подпись.