РИАМО - 27 сен. 135 проектов поступило конкурс «Город: детали», который пройдет с 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ, свои идеи представили жители 16 российских и зарубежных городов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы получили 135 заявок с интереснейшими проектами. Причем их авторы — не только дизайнеры и архитекторы, но еще студенты школ дизайна и даже целые архитектурные бюро. По креативности, по проработке идей видно, что всех участников объединяет интерес к трансформации и повышению качества городской среды», — сказала представитель оргкомитета конкурса Оксана Кашенко.

Свои предложения для участия в конкурсе прислали жители 16 российских и зарубежных городов. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Белгород, Владикавказ, а также Минск и Алма-Ата.

Прием заявок проводился с 1 по 25 сентября сразу в трех номинациях: «Уличная мебель», «Детская площадка», «Арт-объект». Самой популярной оказалась категория «Уличная мебель» (65 заявок). Участники прислали проекты умных скамеек, фонарей, велопарковок, уличных модулей для раздачи Wi-Fi.

«Цель конкурса — найти таланты и свежие решения, которые могут быть применимы и главное — полезны для крупных городов, включая Москву», — отметила Кашенко.