РИАМО - 27 сен. За минувшие сутки в трех муниципалитетах Московской области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, все они не представляют угрозы для людей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Накануне в 16:35 поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: Раменский округ, поселок РАОС. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. До ближайших жилых строений - 300 метров. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на пятницу», - говорится в сообщении.

Кроме того, старые артиллерийские снаряды обнаружили в городских округах Шаховская и Дмитровский. Эти находки также не представляют опасности для людей. Боеприпасы изымут и утилизируют.