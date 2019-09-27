РИАМО - 27 сен. Подмосковные полицейские задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 42 лет, которых подозревают в совершении серии автокраж на территории городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Балашихинское» задержаны четверо уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 34 до 42 лет, подозреваемых в совершении серии краж автомобилей японского производства», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

По данным правоохранителей, подозреваемые, используя специальные технические средства для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили иномарку, которая была припаркована у дома на улице Свердлова в Балашихе.

На след злоумышленников вышли в тот же день. Было установлено, что они причастны к еще одной краже машины иностранной марки.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в этот же день подозреваемые были установлены и задержаны в частном доме одного из правонарушителей. <…> Обе похищенные иномарки были обнаружены при обыске сотрудниками полиции придомовой территории. Общая сумма ущерба от совершенных преступлений составила более 3,3 миллиона рублей», – сказала Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Им грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент фигуранты дела находятся под стражей.