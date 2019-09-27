РИАМО - 27 сен. Родители 4 октября высадят в Битцевском лесу 30 деревьев в честь своих новорожденных детей, всего этой осенью на 27 площадках в столичных лесопарках появятся более 2,3 тысячи именных саженцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«4 октября на территории природно-исторического парка «Битцевский лес» москвичи высадят 30 лип в рамках акции «Наше дерево». «Наше дерево» — новый социально значимый проект озеленения Москвы, нацеленный на сохранение традиционных семейных ценностей и улучшение экологической ситуации в городе», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В Битцевском лесу планируется высадить саженцы липы. Позже именные деревья появятся также в Тропаревском лесопарке, парках «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино», заказнике «Долина реки Сетунь», а также в Москворецком, Измайловском парках и других.

«Многие молодые родители откликнулись на эту инициативу, а информационные технологии помогли им быстро и удобно подать заявку на участие в проекте, выбрать место и породу дерева. В октябре на 27 площадках в лесопарках Москвы высадят более 2,3 тысячи именных деревьев, и уже сейчас идет прием заявок на следующий год», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С 1 августа начался прием заявок на высадку деревьев в 2020 году. Участки подготовлены в 25 парках. Уже поступило более 700 обращений.

Подать заявление может один из родителей, имеющий постоянную регистрацию в Москве. На выбор предлагаются 10–15-летние саженцы девяти сортов. Это рябина обыкновенная, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель обыкновенная и груша плодовая.