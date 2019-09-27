РИАМО - 27 сен. Бесплатная Wi-Fi сеть Москвы вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа, сегодня в Москве установлено более 18 тысяч точек доступа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

27 сентября городскому Wi-Fi исполняется шесть лет. За эти годы он стал одной из самых крупных в мире сетей общегородского беспроводного доступа. Городская сеть Wi-Fi вошла в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа, опередив такие мегаполисы, как Нью-Йорк, Лондон и Токио.

«Мы продолжим развивать московскую сеть Wi-Fi. Это важная часть городской цифровой среды. В течение года точки доступа появятся еще в 60 библиотеках, благодаря чему общее количество библиотек с бесплатным беспроводным интернетом вырастет почти до 400», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технолоний Эдуард Лысенко.

Работа над развитием бесплатного Wi-Fi ведется сразу во всех направлениях. Так, например, идет работа над созданием единого городского Wi-Fi пространства. Все существующие точки доступа объединят на общей цифровой платформе, после чего подключиться к бесплатной сети Moscow_WiFi_Free, перемещаясь по городу, можно будет без повторной авторизации.

Подключиться к бесплатному беспроводному интернету сегодня можно в 334 библиотеках (более 2,1 тысячи точек доступа), в 200 домах культуры (913 точек доступа), в 16 городских музеях (392 точки доступа), в 13 кинотеатрах сети «Москино» и в киноклубе-музее «Эльдар» (62 точки доступа).