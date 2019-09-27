РИАМО - 27 сен. В столице вручили полуторатысячный грант мэра за развитие проекта «Московская электронная школа», учителя - обладатели грантов преподают в более чем 360 городских школах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обладательницей полуторатысячного гранта за вклад в развитие «МЭШ» стала преподаватель школы №1861 Вероника Томилина.

«В этот раз я получила грант за блок сценариев для шестого класса по английскому языку. На примере развития городов я исследую тему «Из настоящего в будущее». Там я рассказываю, как изменилась Москва с начала ХХ века, а кроме того, параллельно школьники изучают и отрабатывают грамматические темы. Сценарии стали популярными, их скачали уже почти 4 тысячи раз. Это уже восьмой мой грант, и я не собираюсь останавливаться», — сказала Томилина.

Проекту «Московская электронная школа» исполнилось три года. В библиотеке «МЭШ» собрано почти 38 тысяч сценариев уроков, 1197 электронных учебных пособий, 348 учебников, а также более 75 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и ИТ-компаниями. Есть в библиотеке и множество заданий, соответствующих тестам ОГЭ и ЕГЭ. С их помощью школьники готовятся к контрольным, экзаменам и олимпиадам.