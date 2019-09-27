РИАМО – 27 сен. С начала 2019 года в Москве изъято более 160 килограммов радиоактивных ягод и более 84 килограммов радиоактивных грибов, больше всего радионуклиды накапливают черника, брусника и голубика, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета ветеринарии столицы.

«По состоянию на 23 сентября радиологическим отделом ГВЛ было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 в 39 партиях продукции общим весом 247,1 килограмма, из них: черника - 27 партий (149,211 килограмма), брусника – одна партия (3,5 килограмма), клюква – две партии (10 килограммов), грибы – девять партий (84,4 килограмма)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что чаще всего радионуклиды выявлялись в продукции из Республики Беларусь. Также выявляются в продукции из Брянской, Владимирской, Тверской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской и Орловской областей.

«Стоит обратить внимание, что ягоды и грибы не сопровождаются ветеринарными сопроводительными документами, в связи с чем происхождение данной продукции записывается со слов ее владельцев», - добавил собеседник агентства.

Способность дикорастущих ягод и грибов накапливать радионуклиды является их естественным природным свойством и может серьезно меняться в зависимости от вида. Определенную роль также сыграли техногенные аварии на атомных объектах.

Из дикорастущих ягод радионуклиды больше всего накапливают черника, брусника и голубика. Грибы накапливают радионуклиды по-разному. Меньше всех накапливают вешенки, шампиньоны, опята, а больше всех - свинушки, валуи и волнушки.

По словам собеседника агентства, не рекомендуется приобретать продукцию в местах несанкционированной торговли по причине отсутствия за реализуемой продукцией соответствующего ветеринарного контроля и подтверждения ее безопасности в ветеринарном отношении.