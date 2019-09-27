РИАМО - 27 сен. В пятницу характер погоды на территории Москвы и Подмосковья будет определять антициклон, воздух в регионе может прогреться до плюс 12 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Среднесуточная температура останется ниже климатической нормы, в утренние и вечерние часы высокая влажность воздуха. По данным специалистов Метеобюро Москвы и области, днем при облачной с прояснениями погоде без осадков. Максимальная температура воздуха составит 9-11 градусов в столице и 7-12 градусов по области. Ветер северо-западного направления 2-7 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что существенных колебаний атмосферного давления в Московском регионе не ожидается. Кислородный режим будет благоприятным. Для метеочувствительных людей, особенно с заболеваниями сердца и сосудов, фактором риска может стать возмущенный геомагнитный фон.

«Следует внимательно относиться к своему организму, вовремя принимать рекомендованные лечащим врачом лекарства, постараться не перегружать чрезмерно организм физическими и эмоциональными нагрузками», - добавляется на сайте.

Также необходимо помнить, что в такие дни может отмечаться общая слабость, заторможенность или раздражительность. Об этом стоит помнить лицам, которые заняты в производстве или работа которых требует повышенной концентрации внимания.