РИАМО - 26 сен. Знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» присвоили почетному ветерану Московской области, члену общественной организации «Дети войны. Память» городского округа Люберцы Анне Мухиной, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

«Почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью» – высшая награда областного парламента. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет», – говорится в сообщении.

Постановление о присвоении почетного знака подписал в четверг в ходе заседания Мособлдумы председатель Игорь Брынцалов.