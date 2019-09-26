РИАМО - 26 сен. Особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в городском округе Шатура «Озеро Белое у деревни Дубасово» намерены реорганизовать, соответствующий проект по заказнику уже находится на согласовании в правительстве области, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Центром заказника является одно из самых глубоких озер Подмосковья — Белое озеро. Местами его глубина достигает 34-37 метров. Его также считают одним из самых чистых в области.

«По мнению ученых, озеро Белое – водоем карстового происхождения. Однако уже в конце 80-х годов появилась гипотеза о том, что оно, как и расположенное неподалеку озеро Смердячье, – кратеры, образованные падением обломков гигантского метеорита, названного Шатурским по аналогии со знаменитым Тунгусским», - говорится в сообщении.

Экологи уверены, что озеру и его окрестностям необходима особая охрана. В основном здесь встречается проблема неконтролируемой рекреации — с весны до осени здесь находится целый палаточный городок с туристами и рыбаками, после которых остаются большие навалы мусора.

Это озеро - единственное место произрастания водного растения полушника щетинковидного (озерного), которое является биоиндикатором чистых вод. Данное растение включено в Красные книги России и Московской области. Есть здесь и другие представители флоры и фауны, которые нуждаются в защите.

Реорганизация ООПТ даст ей новое название, а также четко определенные границы. В качестве охранных мер планируется установка шлагбаумов для препятствования заезда автотранспорта везде, кроме дорог с твердым покрытием, ведущих к близлежащим санаторию и центру отдыха.