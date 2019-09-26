РИАМО - 26 сен. За шесть месяцев 2019 года правительственные структуры Подмосковья сдали на переработку 25 тонн отработавшей электротехники, ежеквартально из дома правительства области технику вывозит машина Фонда рационального природопользования в рамках программы «Школа утилизации: электроника», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Техника на 75% состоит из материалов, которые можно переработать и использовать вновь. Компьютеры, принтеры, копиры, телефоны и клавиатуры отправляются в цех по переработке электроники в экотехнопарке Фонда рационального природопользования, а затем – на партнерские заводы, где из них делают пакеты, крючки и другие, необходимые в быту вещи», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Лидерами по сбору техники для утилизации за шесть месяцев 2019 года стали министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, представители которой собрали 12 тонн старой техники, а также Мингосуправления и министерство имущественных отношений региона, которые сдали на утилизацию по 5 тонн электротехники.

По словам Когана, акция помогает не только поддерживать чистоту окружающей среды, но и экономить природные ресурсы планеты.

Экотехнопарк Фонда рационального природопользования находится в Люберцах. Там технику разбирают, сортируют детали по типу материала, распаивают платы и дробят продукты разборки. Ежегодно комбинат обезвреживает 25 тысяч тонн опасных отходов. Мощность цеха по переработке утильной электроники составляет 2,5 – 3 тысячи тонн в год.

В Подмосковье сдать электротехнику можно в одном из пяти пунктов приема. Два из них находятся в Мытищах, а еще по одному в Красногорске, Наро-Фоминске и Рузе. Кроме того, еще один пункт приема работает в Москве. В октябре планируется открытие пункта приема старой техники в Чехове.

Бесплатно утилизировать технику могут структуры органов власти, а также государственные бюджетные учреждения, в том числе, образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы.