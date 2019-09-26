РИАМО – 26 сен. Минфин США ввел новые ограничительные меры в отношении России из-за поставок авиатоплива российским силам в Сирии, сообщается на сайте kp.ru.

«Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении трех сотрудников российской логистической группы компаний «Совфрахт», Вашингтон подозревает их в причастности к поставкам топлива Вооруженным силам РФ в Сирии», – говорится в сообщении.

Помимо Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна под ограничительными мерами оказались также пять судов ООО «Маритайм Ассистанс» – «Сиг», «Судак», «Язь», «Пассат» и OT-2077.

Согласно данным Минфина США, все они принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт», которая якобы связана все с тем же «Совфрахтом».

Ранее Вашингтон уже вводил санкции в отношении российского транспортного холдинга. Тогда Минюст США обвинил пятерых сотрудников «Совфрахта» в нарушении антисирийских санкций.