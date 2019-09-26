РИАМО - 26 сен. Более 635 тысяч объектов без прав планируется вовлечь в налоговый оборот в Подмосковье до 2022 года, это даст дополнительные 2 миллиарда рублей в бюджет Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Об этом рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков на заседании комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию, посвященном обсуждению работы по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости на территории региона.

«Одним из инструментов, с помощью которого планируют добиться таких результатов, является разработанная министерством имущественных отношений Московской области ведомственная информационная система – ВИС МИОМО», — говорится в сообщении.

В созданной на базе РГИС программе видны объекты недвижимости и земельные участки как поставленные на кадастровый учет, так и те, которые не участвуют в налоговом обороте. Там же отображаются данные кадастрового учета, включая состояние, фактическое использование, количество проведенных обходов земель с объектами без регистрации, происходит автоматическое формирование информационных писем для направления собственникам незарегистрированных объектов.

«ВИС МИОМО позволяет автоматизировать процесс вовлечения в налоговый оборот новых объектов, выявлять ошибки при передаче данных из Росреестра в налоговую базу и оперативно их исправлять. База ВИС содержит информацию более чем о 13 миллионах объектов недвижимости, среди которых 8 миллионов - объекты налогообложения. Данная система пока единственная в Российской Федерации», - отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что к 2022 году под налогообложение попадут не только более 375 тысяч уже выявленных в регионе незарегистрированных объектов, но и более 260 тысяч объектов с данными, скорректированными благодаря сопоставлению баз Росреестра и ФНС в ведомственной информационной системе.

Работа по выявлению объектов капитального строительства без прав и вовлечению их в налоговый оборот ведется в Подмосковье с 2016 года. За это время удалось легализовать 538 тысяч объектов без прав. Прогноз поступления налогов от выявленных объектов - 2,23 миллиарда рублей в год.