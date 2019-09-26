РИАМО – 26 сен. В рамках проекта комитета по архитектуре и градостроительству Московской области по разработке концепций развития Балашихи, Видного, Яхромы, Дубны и Хотькова стартовали общественные обсуждения, так, все желающие могут принять участие в опросе и высказать свои пожелания и предложения по развитию городов, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«Общественное обсуждение концепций позволит составить для каждого города карту зон приоритетного развития и рекомендовать именно те преобразования городской среды, которые приветствуются самими горожанами. Очень важно не только узнать точку зрения специалистов, но и вовлечь в процесс все заинтересованные стороны – жителей, бизнес, представителей административных структур, местных активистов, краеведов», – заявила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Она добавила, что основной задачей масштабной работы по разработке архитектурных концепций является решение актуальных проблем и раскрытие потенциала каждого города.

Разработкой концепций развития городов занимается команда специалистов под руководством Высшей школы экономики, на счету которой десятки успешно реализованных проектов в сфере комплексного развития территорий, в том числе в Коломне, Королеве, Балашихе, Видном и многих других городах.

«Это комплексная программа развития территорий, затрагивающая все сферы городской жизни, поэтому мы решили назвать проект «Градосфера Подмосковья». Надеюсь, что жители, которые по-настоящему любят свои города, энтузиасты и городские активисты, примут участие в обсуждении концепций, и вместе мы сможем сделать наши города комфортными и удобными для жизни», – пояснила Кузьмина.

Свои предложения желающие могут отправить на почту проекта: gradosfera.mo@yandex.ru.