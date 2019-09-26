РИАМО – 26 сен. Выдано разрешение на строительство торгового комплекса в поселке Трехгорка в Одинцовском городском округе, благодаря этому здесь создадут примерно 170 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Застройщик ООО «Ореол» планирует завершить стройку в 2020 году. Будет создано около 170 рабочих мест», – заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Здание строится с учетом современных технологий. В торговом комплексе будут продаваться товары различных брендов, расположатся кафе и рестораны.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

На данный момент инвестиции в проект составляют около 500 миллионов рублей.