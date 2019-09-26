РИАМО - 26 сен. Сотрудники комитета по конкурентной политике Подмосковья сдали на переработку 500 килограммов макулатуры в рамках экоакции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Подмосковье состоялась экологическая акция Фонда рационального природопользования по сбору отслужившего электронного оборудования и макулатуры.

«Сотрудники комитета и ГКУ «РЦТ» ответственно относятся к каждому подобному мероприятию: бумага не выбрасывается и копится в ожидании «правильной» утилизации. В этот раз набралось больше 500 килограммов!» – отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

По ее словам, регулярно участвуя в экомарафонах, сотрудники комитета по конкурентной политике сдали на переработку уже больше тонны макулатуры.

«Это важный вклад, ведь в результате будут сохранены десятки деревьев, сэкономлены тысячи киловатт электроэнергии и десятки тысяч литров воды», – заключила глава комитета.