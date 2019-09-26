РИАМО - 26 сен. Команды танцоров-любителей примут участие в «Битве парков», которая состоится в подмосковном Одинцове 28 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Весь август в парках Подмосковья проходили танцевальные «Уроки в парках».

«В 10:00 28 сентября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха восемь команд схлестнутся в настоящей «Битве парков», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Мероприятие торжественно откроется в 12:00. В соревновании примут участие команды танцоров-любителей из 17 человек, представляющие парки семи округов Подмосковья.

Танцевальная программа будет проходить под звуки эстрадного-джазового оркестра под управлением Андрея Балина, а брейк-данс-поединки – под сопровождение DJ Дмитрия Голубева.

Кроме того, всех участников и болельщиков ждет выступление барабанщиков и барабанщиц, эффектные композиционные элементы от группы поддержки (чирлидинг), показательные номера от спортсменов-колясочников и многое другое.

Команды, занявшие первое, второе и третье места в общекомандном первенстве, получат кубки победителей. Также предусмотрено семь специальных индивидуальных номинаций. Судить состязание будут профессиональные судьи.

Поучаствовать в празднике и поболеть за танцоров может каждый желающий.