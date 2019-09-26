РИАМО - 26 сен. В Ленинском городском округе нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту газовой котельной с заменой котлов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «ПЭМ «Тепло и сила» на действия МУП «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» и МКУ «Центр торгов» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту газовой котельной с заменых котлов в поселке Петровское.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку фирмы от участия в электронном аукционе. Изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ПЭМ «Тепло и сила» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольный орган выдал ведомствам обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.