РИАМО - 26 сен. В подмосковном Егорьевске построили новое здание пожарно-химической станции второго типа (ПХС-2), говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Лесная пожарно-химическая станция – это подразделение, оснащенное пожарной техникой, средствами транспорта и связи, огнетушащими средствами и предназначенное для профилактики и тушения лесных пожаров. Службу на данной станции несут 28 человек – лесные пожарные, водители, трактористы и слесари.

«С момента создания комитета и передачи нам полномочий мы начали масштабную работу по улучшению условий труда для тех, кто работает на пожарно-химических станциях. В этом году мы достроили новые здания и открываем станцию в Егорьевске, уже в скором времени откроются новые ПХС в Воря-Богородском, Ногинске и Лотошине», – сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Площадь обслуживания ПХС-2 составляет 111,5 тысяч гектаров. Станция защищает от пожаров Егорьевское лесничество, которое граничит на севере и северо-западе с Орехово-Зуевским городским округом, на северо-востоке и востоке – с Шатурой, на юге и юго-востоке – с Луховицами и Коломной, на западе – с Воскресенском.

Всего на территории Московской области работают 27 пожарно-химических станций: шесть ПХС третьего типа, 11 ПХС второго типа и 10 ПХС первого типа.