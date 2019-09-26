РИАМО – 26 сен. На матче Кубка России по футболу в Набережных Челнах болельщики столичного «Спартака» оказались запертыми на трибуне за железной сеткой, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит этот инцидент, сообщает в четверг РИА Новости.

«Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» прошел в среду на стадионе в Набережных Челнах и завершился победой гостей со счетом 2:1. В социальных сетях появилось видео с гостевой трибуны стадиона, на котором видно, что болельщиков «Спартака» запускают на сектор, огороженный железной сеткой, а затем запирают вход на трибуну на ключ», — говорится в сообщении.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит этот случай. По словам директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова, все ответственные будут привлечены к ответственности. При этом болельщики вели себя на матче уважительно, серьезных инцидентов не зафиксировано.