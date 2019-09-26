РИАМО - 26 сен. Жители Московской области начали получать сводные налоговые уведомления на уплату личных налогов за 2018 год, оплатить налоги нужно до 2 декабря, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

«Всего в текущем году налоговыми органами региона сформировано 3,8 миллиона уведомлений. Владельцы имущества и транспортных средств получат расчеты по имущественным налогам, а те, с чьих доходов в 2018 году у источника выплаты не удержан НДФЛ, должны будут оплатить и его», – говорится в сообщении.

Как и в прошлые годы, налоговые уведомления печатаются филиалами ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, расположенными в различных регионах страны, и направляются они в адрес физических лиц соответствующими отделениями «Почты России».

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получили налоговые уведомления в электронной форме, за исключением тех, кто обратился за получением документов на бумаге.

Не получат налоговые уведомления налогоплательщики, у которых общая сумма начисленных налогов не превысит 100 рублей, или если гражданин полностью освобожден от уплаты налога в связи со льготой. Уплатить личные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.