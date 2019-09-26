РИАМО - 26 сен. На Егорьевской колбасно-гастрономической фабрике началась реконструкция, которая позволит увеличит мощности производства с 50 тонн в сутки до 60 тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на реконструкцию производственного здания Егорьевского мясокомбината и цеха упаковки общей площадью 20 тысяч квадратных метров», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

По ее словам, реконструкция также позволит создать 34 дополнительных рабочих места. В проект инвестируют 120 миллионов рублей. Работы планируют завершить в конце 2019 года.

Застройщиком выступило АО «Вектор». Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области.