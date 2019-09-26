РИАМО – 26 сен. Отдел надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора Московской области в октябре проведет 21 проверку крупных торговых центров и спортивных объектов, расположенных на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Сотрудники надзорного органа, в рамках плановых проверок, проинспектируют торговый комплекс в Ногинске и два торговых центра в Котельниках.

«Внеплановые выездные и документарные проверки по исполнению ранее выданных предписаний пройдут в крупных торговых центрах Одинцовского городского округа, в Мытищах, Лобне, Котельниках, Коломне, Солнечногорске, Люберцах. Инспекторы проверят спортивные объекты в Пущине, Жуковском, Королеве, Раменском, Подольске, Дмитрове, Фрязине, Можайске и Люберцах», – говорится в сообщении.

Кроме того, внеплановая документарная проверка океанариума пройдет в Красногорске.

«Данные объекты относятся к числу сооружений повышенного уровня ответственности, предполагающих массовое пребывание людей. Наша задача - проверить исполнение и соблюдение собственником утвержденного положения и норм по технической эксплуатации зданий, а также состояние эвакуационных выходов, пожарных лестниц, дверей, наличие и состояние указателей движения», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что в подобных местах безопасность жителей региона должна находиться на должном уровне.