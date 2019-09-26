РИАМО – 26 сен. В 2019 году более 900 торговых объектов подключилось к программе «Социальная скидка Подмосковья», здесь граждане могут получить скидку в 5%, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Программа «Социальная скидка Подмосковья» действует в регионе уже несколько лет и предоставляется более чем в 4 тысячах магазинах Московской области. Цель – обеспечить доступность товаров народного потребления льготным категориям граждан. Мы постоянно контактируем как с бизнесом, так и с жителями. Ведем работу по подключению в проект новых участников, только за последний год в программу подключилось 974 торговых объекта», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В сентябре этого года впервые к программе «Социальная скидка Подмосковья» присоединилась торговая сеть «Твой дом». В акции участвуют все магазины, расположенные на территории Московской области: «Твой Дом» на Каширском шоссе, 24 километр МКАД; «Твой дом» в «Крокус Сити», 66 километр МКАД; «Твой Дом» на Осташковском шоссе пересечение 91 километра МКАД и Осташковского шоссе; «Твой Дом» на Новорижском шоссе, 9 километр от МКАД; «Твой Дом» на Можайском шоссе, пересечение 55 километра МКАД и Можайского шоссе.

Скидка предоставляется в будние дни с 02:00 до 13:00 по московскому времени в размере 5% от стоимости товара, указанного на ценнике по предъявлению перед совершением покупки социальной карты Московской области, пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии, но не распространяется: на алкогольную и табачную продукцию (табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе, трубки, кальяны), а также товары отдела «Технопарк» и товары арендаторов), не суммируется с текущими акциями.

В категорию получателей скидки входят: пенсионеры; инвалиды первой, второй, третьей групп; ветераны Великой Отечественной войны; участники боевых действий; труженики тыла; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (по случаю потери кормильца), обучающиеся до 18 лет в школе или колледже, а также до 23 лет при учебе на дневном отделении; ветераны труда; один из супругов в многодетной семье; все несовершеннолетние дети в многодетной семье; беременные (без права на бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве и Подмосковье); лица, награжденные нагрудными знаками «Почетный донор России» или «Почетный донор Москвы и Московской области».