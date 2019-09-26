РИАМО - 26 сен. В недавно открытой школе бокса имени Александра Поветкина в подмосковном Чехове уже учится 160 детей, а ее воспитанники принимают активное участие в соревнованиях и занимают призовые места, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я хотел поблагодарить вас (Поветкина – ред.) и весь тренерский состав за то, что школу поддерживаете, свою альма-матер. Потому что там много ребят, там работают профессионалы. Это же специальное дело – готовить детей в этом непростом виде спорта. Я когда посещал, видел, какое огромное значение для ребят имело ваше и Дениса Лебедева появление. Я хочу поблагодарить вас и профессиональных тренеров», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Двукратный чемпион Европы, чемпион мира по боксу Александр Поветкин добавил, что благодаря современным тренажерам, школа готова растить будущих чемпионов.

«Благодаря вам открыли новый зал общей площадью 500 квадратных метров. Тренировочная часть зала – 300 квадратных метров. У нас сейчас тренируются 160 детей. Спортзал оснащен самым передовым оборудованием. У нас хорошие тренеры – шесть человек. Так что я думаю, здесь будут расти новые чемпионы», – отметил Поветкин.

Школа бокса имени Александра Поветкина открылась в начале сентября. В январе во время поездки в Чехов местные боксеры попросили губернатора расширить зал. Тогда в секции во дворце спорта «Олимпийский» занимались 130 ребят, но желающих было гораздо больше. Капитальный ремонт в помещениях ДС «Олимпийский» провели в сжатые сроки и установили новое оборудование.