РИАМО - 26 сен. В 2019 году Московской области исполняется 90 лет, по этому поводу в регионе пройдет целый цикл мероприятий, также будут созданы новые туристические маршруты, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы готовим целый цикл культурно-исторических, туристических маршрутов для того, чтобы воспользоваться этим поводом. Какого-то чрезмерного ликования по поводу 90-летия нет, но это еще одна возможность привлечь в Подмосковье новых людей, новых туристов, гостей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он добавил, что задача регионального правительства - с каждым месяцем улучшать Московскую область.

«Подмосковье – это особое место. Мы все его любим, мы живем здесь. Наша задача – каждый следующий месяц, каждый следующий день обеспечивать перемены. Этим мы и занимаемся. Я очень надеюсь, что жители это видят, оценивают, а самое главное – подсказывают, критикуют и направляют нас», - добавил Воробьев.